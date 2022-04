Domenica 24 Aprile 2022, 17:27

Dopo la gran parata di zampogne e campanacci nel centro storico di Esperia e la conferenza sonora al Museo del Brigantaggio di Itri sui Suoni pastorali dell'area degli Aurunci, il Festival della Zampogna è approdato ieri a Formia con il concerto di Antonio Smiriglia Amanti Santi e Naviganti al teatro Yqbal Masih. Ma è a Maranola che oggi pomeriggio il Festival organizzato dall'associazione Archivio Aurunco presieduta da Erasmo Treglia mette in scena, al Centro culturale De Santis e alla chiesa di San Luca, il suo fitto programma di spettacoli, seminari e laboratori con il gruppo rumeno Taraf da Metropulitana, i giovanissimi abruzzesi del Quartetto Petra, il musicista Antonio Smiriglia e i giovani e anziani Zampognari dei Momnti Aurunci e Ausoni. Di particolare rilevanza in questa 28esima edizione del Festival la partecipazione di Eka, il nome d'arte della cantante e musicista ucraina Kateryna Zarkova. La sua presenza è un invito a cercare la pace nel dialogo tra culture, anche musicali.



Con il suo repertorio di cantastorie e la sua bandura, straordinario strumento tradizionale ucraino con cui si accompagna, aiuterà a conoscere meglio una cultura sotto pressione in questi drammatici momenti. A Eka sarà assegnato il Premio La Zampogna 2022. A chiudere il Festival, questa sera alle 19, sarà il concerto, al Piccolo Teatro Iqbal Masiq di Formia, del polistrumentista calabrese Davide Ambrogio, al quale è stato assegnato il Premio Acep/Unemia dedicato ai giovani musicisti. Con questo interessante evento musicale calerà dunque il sipario sul Festival di musica e cultura tradizionale La Zampogna, uno degli appuntamenti più importanti in Italia nel panorama della musica popolare e della world music e punto di riferimento obbligato per specialisti, musicisti e appassionati. Un Festival itinerante che è iniziato quest'anno a Roma con l'applaudito concerto di Unavantaluna all'Auditorium del Parco della Musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA