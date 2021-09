Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:04

LA SENTENZA

E' stato assolto dall'accusa di omicidio colposo Angelo Frieri, ginecologo del Goretti di Latina per la morte di un feto alla 36esima settimana di gravidanza. A pronunciare la sentenza, a fronte di una richiesta di condanna del pm a due anni, il giudice monocratico Villani. Secondo l'accusa il medico, che aveva in cura la paziente affetta da diabete e obesità di grado grave ed ipertensione gestazionale, non l'avrebbe adeguatamente monitorata durante l'ultimo periodo di gravidanza in presenza dei fattori di rischio omettendo di eseguire un monitoraggio in presenza di un accertato aumento del peso nelle ultime quattro settimane e della ipertensione arteriosa, situazione idonea a provocare una condizione di gestosi del terzo trimestre nonché prescrivendole l'assunzione di farmaci inadeguati e omettendo di prescriverle il necessaria ricovero in una struttura ospedaliera idonea. Il tutto avrebbe provocato un aumento della pressione arteriosa e determinato la morte del feto avvenuta il 25 agosto 2014 in utero a causa di una insufficienza cardiorespiratoria acuta insorta a seguito di una trombosi dei vasi placentari associata a diabete. Per il ginecologo, assistito dagli avvocati Renato Archidiacono e Giovanni Cimino, è arrivata una sentenza di assoluzione.

E. Gan.

