Trono di Spade, nata morta la figlia de "La Montagna". L'attore Thor Bjornsson pubblica le foto choc su Instagram: «Il dolore sarà con noi per sempre»

Thor Bjornsson, attore famoso per aver interpretato "La Montagna" ne "Il Trono di Spade", e sua moglie Kelsey Henson sono stato colpiti da un terribile dramma: la loro terza figlia, che sarebbe dovuta nascere nei prossimi giorni, è morta prima del parto. L'attore islandese, già papà di due bambini, ha annunciato la morte della piccola Grace Morgan sui social, parlando di "aborto spontaneo ritardato" in un post condiviso insieme alla moglie. «Le parole non possono descrivere il nostro dolore per questa perdita», ha scritto, allegando una serie di foto molto forti in cui si vede chiaramente il feto della piccola senza vita.

Morta la figlia di Thor Bjornsson

La figlia di Thor Bjornsson è morta poco dopo il superamento dei 5 mesi di gravidanza. «Dopo una sensibile diminuzione del movimento, abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere», ha scritto nel post pubblicato sui social.

Le parole non possono descrivere il nostro dolore per questa perdita o la nostra felicità nel poter trascorrere del tempo con nostra figlia.

Assolutamente bella, con ciglia e sopracciglia bionde e un piccolo sorriso per mamma e papà. L'amore che proviamo per lei è travolgente. Il dolore che proviamo ci accompagnerà per sempre, ma anche l'amore. Tutte le nostre speranze e i nostri sogni per lei ci sono state tolte, ma so che sarò di nuovo con lei. Il suo spirito vive attraverso noi e i suoi fratelli. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento mentre piangiamo questa perdita insopportabile. Grazie a tutti per le belle parole e il supporto», ha scritto.