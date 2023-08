Si è riunita ieri mattina la commissione Pianificazione del Comune di Latina con all'ordine del giorno due progetti finanziati con i fondi del Pnrr: l'ex tipografia Il Gabbiano e la scuola elementare di via Milazzo. Sono intervenuti il vicesindaco e assessore al Pnrr Massimiliano Carnevale e la dirigente del servizio Decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza Micol Ayuso. Per l'ex tipografia Il Gabbiano gli interventi da 1,1 milioni di euro inizieranno nel mese di settembre e dureranno otto mesi. L'edificio era un tempo usato come deposito da parte del Consorzio di bonifica e ha un interesse culturale, tanto che è stato oggetto di una riunione da parte della Soprintendenza. Verrà rigenerato quasi tutto l'immobile di 400 mq, e verrà realizzata una sala polifunzionale dove organizzare mostre, eventi o altre attività.

I soldi del Pnrr verranno spesi per il restauro della facciata lato strada, per la parte elettrica e impiantistica legata al condizionamento, con pompa di calore, e la riqualificazione dello spazio esterno che, con l'inversione dell'ingresso, si trasformerà in un'area dove svolgere attività. Alcune associazioni che già utilizzavano l'immobile sono state coinvolte per proseguire le loro attività. Il finanziamento per l'ex scuola di via Milazzo, di circa 800 metri quadri, ammonta a 1,7 milioni di euro. Il crono-programma prevede l'indizione della gara a giorni, l'aggiudicazione entro settembre e l'inizio dei lavori, che dureranno otto mesi, entro il mese di ottobre.