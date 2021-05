30 Maggio 2021

LA LITE

Non è bastata l'infrazione stradale e il rischio fatto correre a una coppia di anziani che stava attraversando la strada, la prepotenza di un automobilista alla guida di un suv è sfociata in una vera aggressione e poi nella fuga. E' accaduto tutto sotto gli occhi sconcertati di decine di passanti, in pieno centro della città. Intorno alle 9,30 di ieri mattina un suv Volkswagen ha attraversato la zona a traffico limitato intorno a piazza del Popolo, tra il Circolo cittadino e l'Intendenza di finanza. Nel compiere una manovra azzardata verso Corso Matteotti il conducente ha sfiorato e rischiato di investire due persone, marito e moglie che in quel momento si trovavano ad attraversare proprio in quel punto.

La coppia, spaventata, ha avuto un'immediata reazione contro l'automobilista invitandolo a prestare attenzione e a quel punto la situazione è peggiorata. L'uomo infatti ha fermato l'auto per strada, è sceso ed è nata una violenta discussione con la signora e con il marito, degenerata in pochi minuti in un'aggressione. La donna è stata infatti spintonata fino a cadere a terra e il marito è stato picchiato. Subito dopo il conducente è risalito e si è dileguato a tutta velocità. Quando la vettura si è allontanata la donna era a terra sul ciglio della strada e intorno alla coppia si è immediatamente radunato un capannello di persone che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. La dinamica aveva fatto pensare inizialmente ad un investimento da parte dell'auto pirata, poi è stato chiarito che la signora è caduta a terra durante la violenta lite e l'aggressione. Alcuni testimoni hanno chiamato il 113 e qualcuno ha avuto anche la prontezza di fotografare la targa del suv.

Quando gli agenti della squadra volante hanno raggiunto la piazza hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti con l'aiuto delle due vittime, ancora sconvolte per l'accaduto, e dei numerosi testimoni presenti, alcuni dei quali hanno riferito che l'uomo aveva in macchina anche un bambino. Con il numero di targa comunicato agli agenti non è stato difficile identificare e rintracciare a stretto giro l'automobilista, che è stato contattato e che con ogni probabilità verrà denunciato. Marito e moglie sono stati visitati al pronto soccorso del Goretti. Se il loro referto medico supererà i 20 giorni di prognosi si procederà a una denuncia d'ufficio da parte della questura, diversamente sarà la coppia a presentare una formale querela di parte contro l'automobilista.

Laura Pesino

