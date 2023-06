Costerà quasi 165mila euro ripristinare l'illuminazione su via Lungomare e su via Massaro, ma l'intervento sarà eseguito in breve tempo, per ripristinare le condizioni di sicurezza, per la stagione estiva già iniziata. Il Comune di Latina definisce «risolto il problema dell'illuminazione pubblica. In seguito a numerose segnalazioni riguardanti il non funzionamento di punti luce, verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria, relativi a quelli non funzionanti e non più mantenibili. In particolare, l'impianto di pubblica illuminazione di via Massaro è stato oggetto di furto del cavo elettrico e la società Conversion & Lighting srl ha comunicato la necessità di porre in essere interventi di manutenzione relativi all'inserimento dei componenti di impianto oggetto di furto». Secondo il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, Massimiliano Carnevale, «nei prossimi giorni il lungomare di Latina sarà oggetto della sostituzione dei corpi illuminanti per migliorare il servizio di pubblica illuminazione, anche a servizio della sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona nella stagione estiva». Gli interventi sono stati inseriti in una apposita determina dirigenziale approvata due giorni fa. L'atto prende le mosse dalla convenzione "Servizio Luce 3" attivato nel 2018 dal Comune con la Società Conversion & Lighting, che prevedeva tra l'altro interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria e adeguamento e evoluzione tecnologica per un totale di 12,8 milioni di euro (10,9 milioni di euro nel canone, 1,8 milioni di euro extracanone) per nove anni di gestione del servizio. «Considerato - si legge nell'atto - che a seguito di numerose segnalazioni riferite al non funzionamento di punti luce lungo il lungomare di Latina, la società, con nota del 13 giugno, ha indicato la necessità di interventi di manutenzione straordinaria extra canone con la sostituzione integrale dei corpi illuminanti non funzionanti e non salvabili. Servono 144.575 euro (oltre Iva).