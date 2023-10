Incendio, villetta devastata dalle fiamme: l'intera zona al buio per un blackout

Un fuoco nero e denso che in poco tempo ha investito ieri un intero quartiere a Torre de’ Passeri (Pescara) dove un’abitazione è andata in fiamme. La villetta disabitata a due passi dal Parco dei Giusti e vicina alla centrale via Garibaldi, di proprietà di D. T., cinquantenne del posto, per cause ancora da accertare è stata divorata dalle fiamme. Non abitata, ma interessata da tempo da lavori edili per l’innalzamento del secondo piano, la casa con l’ingresso in via D’Annunzio e l’affaccio del giardino su via Michetti, si trova in una zona residenziale del centro del pescarese, circostanza che ha comportato notevoli complicazioni durante l’intervento di soccorso.

L’allarme è scattato intorno alle 18.

Sul posto vigili del fuoco, con quadre partite dal comando di Pescara e dal distaccamento di Alanno, e carabinieri. In via precauzionale e data la vicinanza all’abitazione in fiamme di una centralina Enel, l’intera zona è rimasta al buio per diverse ore. È stato infatti necessario interrompere la fornitura di energia elettrica a tutta la zona nel timore fondato di gravi guasti a catena provocati da eventuali sbalzi di tensione. Una premura dettata dal sospetto che l’esplosione di bombole di gas, di cui si temeva la presenza all’interno della villetta, potesse investire anche la centralina Enel. Una volta spente le fiamme, la situazione è tornata alla normalità nel corso della serata.