Campagna Amica si rinnova e raddoppia: mercato anche il sabato

Il mercato di Campagna Amica raddoppia, non più solo il mercoledì nella sede di via Don Minzoni 1 a Latina, ma anche il sabato. È stato inaugurato sabato scorso il nuovo mercato che resterà aperto nei due giorni dalle 8 alle 14 alla presenza del sindaco di Latina, Damiano Coletta, insieme a rappresentanti di Giunta e Consiglio comunale, consiglieri regionali e rappresentati della Camera di Commercio Latina-Frosinone.



Al mercato si possono trovare i prodotti tipici locali che rappresentano un'eccellenza del territorio, dalle mozzarelle di bufala al carciofo di Sezze, dai peperoni Dop di Pontecorvo ai prodotti tipici della Ciociaria. Prodotti genuini e a km 0 venduti direttamente dalle aziende dell'Agro Pontino. «A caratterizzare i nostri mercati spiega Carlo Picchi, direttore di Coldiretti Latina è anche il contatto diretto che si instaura con i produttori e quel rapporto di fiducia fondamentale per assicurarsi prodotti davvero genuini, a km 0 e controllati, che dalle nostre terre arrivano direttamente sulle tavole dei consumatori. L'invito è sempre quello di prediligere i prodotti Made in Italy, che oltre ad essere più genuini, sono anche più controllati e sicuri».

Proprio nell'ottica della valorizzazione dei prodotti Made in Lazio sta lavorando con numerosi progetti Coldiretti Latina, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, dove si stanno svolgendo corsi di educazione alimentare per insegnare ai più piccoli una sana e corretta alimentazione. «Abbiamo sempre guardato con attenzione alle nuove generazioni - aggiunge Denis Carnello, presidente di Coldiretti Latina - perché riteniamo che debbano essere informate sull'importanza di una sana alimentazione e anche sensibilizzate e formate con percorsi di studio specifici. Abbiamo bisogno di nuove figure professionali che sappiano valorizzare le eccellenze del nostro territorio e la sua vocazione turistica. Ed è proprio in quest'ottica che si inseriscono i nostri mercati di Campagna Amica, che spesso ospitano attività di formazione, a partire dai più piccoli con la realizzazione di laboratori e fattorie didattiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA