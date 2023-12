Giovedì 7 Dicembre 2023, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 10:42

Una struttura che doveva accogliere e prendersi cura dei suoi pazienti diventata invece un luogo da incubo dove quotidianamente andava in scena un film dell'orrore con botte, minacce e offese.

E' accaduto in una casa di risposo per anziani alla periferia di Latina la cui responsabile nei giorni scorsi è stata arrestata e posta ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti.A far partire gli accertamenti coordinati dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Latina, Marco Giancristofaro, ed eseguiti dalle forze dell'ordine del capoluogo pontino le denunce di alcune ex dipendenti che hanno raccontato con dovizia di particolari che cosa accadeva nella struttura e le condizioni nelle quali i degenti venivano tenuti.Tra quelle mura vigeva un vero e proprio clima di terrore e gli anziani, molti dei quali non autosufficienti, vivevano in «uno stato di soggezione psicologica». Gli episodi di violenza andavano avanti già da qualche tempo: l'ex operatrice sanitaria ha fatto una descrizione circostanziata raccontando di come alcuni ospiti venissero colpiti con pugni e schiaffi, presi per il collo, insultati.«Se non la smetti ti lego a una sedia» è una delle frasi riportate nel resoconto così come è stato riferito che in alcune circostanze gli operatori della casa di riposo avevano anche gettato il cibo addosso e in faccia ai degenti, alcuni dei quali peraltro sono affetti da invalidità e di conseguenza non autosufficienti e impossibilitati a difendersi in qualsiasi modo. Insomma i maltrattamenti erano all'ordine del giorno tra quelle mura.Lo scenario da brividi descritto ha però trovato una conferma nei controlli effettuati dagli inquirenti coordinati dalla Procura all'interno della struttura, controlli che si sono succeduti nel tempo a partire da novembre dello scorso anno quando è stata presentata la prima denuncia da parte di una operatrice della casa per anziani: le condizioni nelle quali venivano tenuti gli anziani ospiti erano tutt'altro che decorose e una volta verificato quanto accadeva il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese un provvedimento di custodia cautelare a carico della responsabile della struttura. La donna, 49 anni, da qualche giorno è quindi ristretta agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti.«A suo carico si legge nel provvedimento firmato dal gip sussistono gravi indizi di colpevolezza così come emerso dal racconto dei dipendenti con i degenti sottoposti a sistematici maltrattamenti fisici e psichici tali da cagionare loro grande sofferenza e umiliazioni».Per questa mattina è in programma in Tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese l'interrogatorio di garanzia della responsabile della struttura privata.La donna, assistita dal suo legale, sarà chiamata a spiegare quanto accadeva nella struttura così come denunciato dalle sue ex dipendenti.