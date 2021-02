© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AGGUATOE' entrato nel centro diurno per l'emergenza freddo di viale Vittorio Veneto, a Latina, senza indossare la mascherina di protezione obbligatoria e quando è stato fermato ha aggredito una delle volontarie che in quel momento era di turno nella struttura. Tutto è accaduto nella giornata di ieri nei locali del centro sociale allestiti proprio per ospitare le persone senza fissa dimora durante i mesi invernali e nelle ore di chiusura del dormitorio. Quando la volontaria lo ha rimproverato e bloccato, l'uomo, un 26enne di origine marocchina, ha reagito con violenza e si è denudato abbassandosi i pantaloni. La donna è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi subito in un'altra stanza del centro ma è stata raggiunta dal 26enne che l'ha bloccata e ha abusato di lei toccandola e cercando di violentarla. Le urla disperate di aiuto della vittima hanno richiamato l'attenzione di altri ospiti che in quel momento si trovavano nel centro e che sono immediatamente intervenuti per difenderla e per allontanare l'aggressore. Quest'ultimo però, in preda a una furia aggravata anche dal consumo eccessivo di sostanze alcoliche, ha afferrato un tondino di ferro e ha tentato di colpire gli altri ospiti che erano intervenuti per soccorrere la donna. All'arrivo degli agenti della squadra volante della questura il giovane straniero è stato bloccato e arrestato per il reato di violenza sessuale. Su di lui, come accertato dai poliziotti, pendeva anche un provvedimento di espulsione già emesso dall'ufficio immigrazione della questura di Verona. Secondo la ricostruzione, era la prima volta che il 26enne si recava al centro diurno ma aveva frequentato in alcune occasioni il dormitorio invernale di viale XXIV maggio. La struttura di via Vittorio Veneto è stata attivata proprio da diverse settimane e gestita grazie a un servizio di reperibilità e presenza del Pronto intervento sociale, della Croce Rossa e dei volontari di Caritas e di altre associazioni del territorio che si alternano nei turni giornalieri.«Condanno in maniera ferma questo grave episodio e mi sento di esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla volontaria che è stata aggredita commenta l'assessore al Welfare Patrizia Ciccarelli E' un episodio che va ancora una volta a danno di una donna e che mette anche in pericolo la sostenibilità di questo servizio che abbiamo voluto al tavolo di co progettazione per gestire le fasi dell'emergenza freddo. Ringrazio però le forze dell'ordine e tutti gli altri utenti del centro che sono attenti e sono prontamente intervenuti in soccorso della volontaria». Gli ospiti infatti, allertati dalle grida e dalle richieste di aiuto che provenivano da un'altra stanza della struttura, hanno immediatamente allontanato il 26enne e poi, in fase di denuncia, non si sono tirati indietro e hanno testimoniato negli uffici della questura per aiutare gli agenti a ricostruire l'accaduto esponendosi in prima persona anche se privi di documenti. Il 26enne è finito nella casa circondariale di Latina con l'accusa di violenza sessuale.Laura Pesino