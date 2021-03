9 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Quasi mille utenze Tari sconosciute. Ovvero unità immobiliari (punti di produzione rifiuti, secondo la dicitura) non presenti nel database delle utenze in mano al Comune di Latina e all'Azienda dei beni comuni. Sono quelle emerse in appena un mese di consegna dei kit per il servizio di raccolta differenziata porta a porta che partirà lunedì prossimo a Latina Scalo e nei borghi Piave, San Michele e Faiti. In queste zone, Abc e Achab hanno consegnato i kit a 10mila utenze. Ma questo era il numero previsto. In realtà, ha spiegato ieri il direttore generale di Abc, Silvio Ascoli, in commissione Ambiente, «ci siamo trovati di fronte a 11.800 utenze». Ovvero, 1.800 utenze in più su 10mila: il 18% in più. Ascoli ha però chiarito che vanno fatte accurate verifiche e incrocio dei dati, riducendo quindi prudenzialmente il numero del 50%. Ovvero, 900 utenze in più, che non sono comunque poche, rappresentando il 9%.

COME FUNZIONA

Ma di che tipo? Ascoli ha fatto un esempio generico «quando magari un genitore che abita al secondo piano di una palazzina, concede ai figli un primo piano di cui è proprietario». Il direttore generale non si spinge a dirlo, proprio perché ora devono partire verifiche e controlli incrociati, ma appare chiaro come in questi casi vi sia un'omissione di comunicazione al Comune. E gli altri cittadini, che pagano la TaRi, la versano anche per chi, pur non pagando, comunque produceva rifiuti che andavano in trattamento con i noti costi. Si era detto: il censimento delle utenze farà emergere l'abusivismo, aumenterà la base imponibile e si dovrebbe così arrivare a un abbassamento della Tari. Delle 10mila utenze di questa prima tranche di consegna dei kit per l'avvio del porta a porta (si proseguirà a ritmo di 20mila abitanti ogni tre mesi per coprire tutto il Comune), 8.500 sono domestiche e 1.500 non domestiche; delle domestiche, 5.000 sono urbane e 3.500 extraurbane; in area urbana la consegna dei kit è stata completata e in area extraurbana si è già al 90%.

L'AVVIO LUNEDÌ

Il porta a porta partirà lunedì prossimo, giorno in cui saranno rimossi i cassonetti stradali. Chi non ha ancora ricevuto i kit, potrà ritirarli presso la sede di Abc, in via dei Monti Lepini, e presso i punti di contatto attivati a Latina Scalo e a Borgo Piave. Ascoli ha ieri toccato anche il tema del bilancio preventivo 2021 di Abc, in fase di definizione, «tenendo presente l'esigenza di non aumentare le tariffe», ha precisato, aggiungendo che «siamo dentro i numero del piano Contarina, della cornice programmatica 2019». Il canone per Abc si adeguerà «gradualmente», nell'arco di 18-24 mesi, dagli attuali 13 milioni di euro a circa 16. Relativamente al costo del personale, tra 2019 e 2020 c'è stata una contrazione di circa mezzo milione di euro: 198 gli attuali dipendenti, rispetto a un organico a regime previsto di 209; la stabilizzazione dei 50 ex interinali serve anche al turnover, dato che nel 2020 Abc ha perso 14 unità tra pensionamenti, dimissioni e 5 licenziamenti disciplinari.

Andrea Apruzzese

