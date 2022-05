Sabato 7 Maggio 2022, 10:57

In occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani una lezione aperta organizzata all'ospedale Goretti di Latina sul tema Lotta alle infezioni nosocomiali dopo due anni di pandemia. Una giornata dedicata all'obiettivo di rinforzare le misure già in atto negli ospedali per combattere le infezioni ospedaliere, che rappresentano la piaga del mondo moderno e che spesso non si riesce a curare con normali antibiotici. L'incontro, che si è aperto con i saluti della direttrice generale Silvia Cavalli e del direttore sanitario della Asl Sergio Parrocchia, ha coinvolto numerosi professionisti sanitari che hanno affrontato l'argomento delle infezioni legate all'assistenza, dei reparti più colpiti e del percorso inaugurato al Goretti tre anni fa proprio per combattere questo fenomeno.



«Questo resta un problema importante e ancora purtroppo molto diffuso che va contrastato - spiega la professoressa Miriam Lichtner, dirigente delle Malattie infettive - Il fatto di proporre una giornata mondiale del lavaggio delle mani va proprio in questa direzione. Quest'anno il tema è incentrato sulla promozione della sicurezza dell'operatore sanitario e del paziente. Dietro al lavaggio delle mani c'è molto altro e oggi abbiamo fatto il punto su tutti gli strumenti che a Latina abbiamo a disposizione dal 2019». Da tre anni infatti esiste al Goretti un team dedicato alle infezioni nosocomiali, costituito dal personale dell'ufficio di igiene e del rischio clinico, da infettivologi e microbiologi, che lavora insieme ai reparti più colpiti, quali la Rianimazione, la Medicina d'urgenza e la Neurochirurgia, ma anche Onco-ematologia e Neonatologia.





«Abbiamo lavorato in maniera strutturale raggiungendo risultati importanti - spiega ancora la dottoressa Lichtner - attraverso una sorveglianza attiva su circa otto reparti dell'ospedale. Il paziente che entra in ricovero viene sottoposto a un tampone rettale che ripete ogni sette giorni. I risultati consentono al comitato di rilevare a cadenza mensile i valori di incidenza e prevalenza delle infezioni nosocomiali per comprendere quanti reparti sono stati colonizzati. Attraverso questi due indici di sorveglianza riusciamo a capire come stiamo andando. E' un'organizzazione del lavoro molto complessa che coinvolge molti gruppi e richiede costanti corsi agli operatori sanitari e anche misurazioni di aderenza del lavaggio delle mani da parte del personale sanitario».

La.Pe.

