LA STORIA

Nell'era dei social tutto può accadere. La giornata di ieri resterà a lungo nei ricordi del libero dell'Itas Trentino Salvatore Rossini. Sveglia presto, una rapida colazione e in mattinata, tra le 9.30 e le 12.30, la conference call per discutere da remoto la tesi per la Magistrale in Ingegneria Gestionale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Una location però decisamente inusuale per il 34enne pallavolista formiano: era nella stanza dell'albergo tedesco di Friedrichshafen, la città dello Zeppelin (la nota fabbrica di dirigibili) sulla sponda nord del lago di Costanza. Mentre i suoi compagni erano impegnati nella consueta rifinitura pre-gara presso la Zeppelin CAT Halle, il numero 7 pontino, tra i migliori nel suo ruolo nella Superlega, si è messo davanti al pc, rigorosamente in giacca e cravatta, spiegando nei dettagli, con l'ausilio del relatore Massimo Milani, il lavoro di ricerca svolto negli ultimi mesi. Il titolo della tesi: Il sonno come fattore determinante per la prestazione sportiva. Un argomento attuale relazionato brillantemente con il voto finale di 107/110. Un festeggiamento rapido con la famiglia via Skype poichè dopo pranzo l'ex Andreoli Latina (giocò nel biennio 2012-2014 prima del passaggio a Modena) è partito con la squadra guidata da Angelo Lorenzetti per l'incontro valido per la quarta giornata della poule di ritorno della Cev Champions League. Avversari i russi della Lokomotiv Novosibirsk, asfaltati con un netto 3-0 (25-19, 25-20, 25-15) e pass per i quarti in tasca: Rossini è stato il grande protagonista in difesa. Fra i tantissimi messaggi emozionante il post del fratello minore Luca, ex assistente in A1 delle toscane di Scandicci e già preparatore atletico della Nazionale femminile israeliana: «Ancora una volta, mio fratello Salvatore ha dimostrato come forza di volontà sacrificio e determinazione possano aiutarci a superare ogni ostacolo. Orgoglioso di te che sei stato, sei e sempre sarai per me un esempio, nonché fonte di ispirazione».

Andrea Gionti

