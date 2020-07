Laurearsi al tempo del Covid, ragazza di Bassiano discute la tesi dall'ufficio del sindaco

L'ufficio del sindaco come sede dalla quale collegarsi per discutere la tesi di laurea ai tempi del coronavirus. E' accaduto a Bassiano, dove si è laureata in scienze biologiche Ambra Maria Pia Gavillucci, con la tesi "Studio degli effetti dei glucocorticoidi sul sistema immunitario". La candidata, iscritta all'Università della Tuscia, cittadina di Bassiano, ha svolto in modalità telematica la propria discussione e ha ottenuto 110/110

«Come primo cittadino mi congratulo a nome dell'intera cittadinanza per lo splendido traguardo raggiunto dalla nostra futura promessa, siamo stati a livello nazionale i primi ad ospitare una sessione di laurea, ma il Comune è la casa del popolo e sempre a sua disposizione» ha detto il sindaco, Domenico Guidi

