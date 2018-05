Omicidio Sara di Pietrantonio, la mamma: «Paduano non è pentito, ha fatto di tutto perchè soffrisse»

di Michela Allegri

Lo sguardo velato da un dolore che non si placherà mai, la voce garbata. Al collo, una collanina dorata con scritto il nome di «Sara», la figlia che a soli 22 anni è stata strangolata e bruciata da Vincenzo Paduano. Mamma Concetta Raccuia ricorda ogni dettaglio dell’alba del 29 maggio di due anni fa, quando è salita in auto, ha raggiunto quella stradina isolata in zona Magliana e ha riconosciuto Sara avvolta dalle fiamme e «i suoi capelli biondi». Non crede che Paduano sia davvero pentito:...