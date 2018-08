di Alessia Marani e Camilla Mozzetti

ROMA Sui rapporti intercorsi tra Campidoglio e il capo dei rom C. Z., meglio conosciuto come “Zorro”, per la sicurezza e il controllo dell’area sul Tevere, a Ponte Marconi, trasformata dal Comune in “Tiberis”, ora indaga la Squadra mobile capitolina. Accertamenti della polizia sono in corso da ieri mattina per verificare o meno l’esistenza di un “patto” che Palazzo Senatorio avrebbe stretto con il rom, già indagato nel 2013 per estorsione e racket dalla Polizia locale per avere...