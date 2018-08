Spiaggia sul Tevere, funzionaria del Comune verso la sospensione

di Camilla Mozzetti

Da palazzo Senatorio alla Questura il passo non è troppo lungo. E ieri Simonetta De Ambris, la progettista della spiaggia sul Tevere che si è «raccomandata a Zorro» per il controllo dello stabilimento Tiberis, gli ingressi dei palazzi li ha dovuti solcare entrambi. Prosegue su un doppio fronte la verifica sui rapporti intercorsi tra la progettista e il rappresentante della comunità rom di ponte Marconi in merito al controllo per garantire la sicurezza sulla spiaggia che guarda il Biondo fiume. In Comune la...