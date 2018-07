Roma Capitale, pronto il piano antideclino per rilanciare la Città Eterna

di Andrea Bassi

«La più grande città del mondo. Una città forte e giusta. La città globale dell’eccellenza. Una città di classe mondiale per tutti». Non sono frasi scritte su una cartolina o in un tweet da qualche turista particolarmente entusiasta della sua esperienza. È invece come alcune delle grandi capitali mondiali vedono se stesse da qui a qualche decennio. Londra vuole diventare la città più grande del mondo. Berlino si vuol trasformare in un «hub dell’innovazione...