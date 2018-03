Profughi: 7 miliardi di fondi Ue, ma all'Italia solo pochi milioni

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oltre 1,7 miliardi di euro per il 2016. Tanto è costata la prima accoglienza degli immigrati in Italia. Di questi: 1,29 miliardi sono stati destinati alla prima accoglienza, 266 milioni per la seconda accoglienza, e 111,5 milioni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Una cifra che diventa enorme se si pensa che dall’Unione europea ci sono arrivati 8,1 milioni tramite le erogazioni dell’agenzia “Frontex” e 38,7 milioni dal Fondo asilo, migrazione e integrazione, il Fami. L’Italia...