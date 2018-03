Quei divieti ignorati dalla nave dell'Ong: ipotizzata l'associazione a delinquere

di VAlentina Errante e Sara Menafra

L'associazione per delinquere ipotizzata dalla procura di Catania per l'Ong e il sequestro della Open arms sono solo l'ultimo atto. L'offensiva dei pm siciliani era partita la scorsa primavera, a ridosso dell'allarme Frontex sulla presenza delle associazioni non governative nel Mediterraneo e con la sterzata politica, che ha imposto alle Ong il nuovo codice voluto dal ministro Marco Minniti. Quello che secondo il procuratore Carmelo Zuccaro è stato violato lo scorso 15 marzo nelle acque libiche. Un linea sulla quale...