Lisa Gerrard: «Con me al Colosseo rivivrà il Gladiatore»

di Simona Orlando

Il generale Massimo Decimo Meridio alias Russell Crowe tornerà sul luogo dei delitti, in occasione del cine-concerto Il Gladiatore Live. Anzi li toccherà per la prima volta, perché il regista Ridley Scott nel 1999 non ottenne i permessi per girare le scene dei duelli nell’anfiteatro Flavio e ne ricostruì una parte a Malta, il resto in digitale. Per questo per l’evento del 6 giugno al Colosseo (serata benefica per End Polio Now, 300 posti da 1500 euro), 8 e 9 giugno al Circo Massimo (6000 posti da 45...