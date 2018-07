Grecia, Varoufakis: «Parlano di un rogo doloso solo per coprire le loro colpe»

di Francesco Lo Dico

Lunedì il cambiamento climatico e le carenze della società greca hanno congiurato contro insieme nel disegnare uno scenario di distruzione e di morte, di cui è complice anche l’austerity imposta al Paese dall’Europa». Ex ministro delle Finanze greco, oggi leader di Diem25, Yanis Varoufakis è addolorato ma per nulla sorpreso, dai roghi che hanno incenerito vite e case di amici e parenti. Innanzitutto sta bene? Come ha vissuto queste ore infernali? «Sull’Attica si è abbattuta una...