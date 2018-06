Giovanni Malagò: «Finalmente lo sport ha la grande occasione: può crescere valorizzando l’attività scolastica»

di Emiliano Bernardini

«Lo sport nella scuola è la madre di tutte le battaglie». Giovanni Malagò non ha dubbi e rispolvera una frase scritta in cima al suo programma per la rielezione a presidente del Coni. In questo senso non crede che la nomina di Marco Bussetti a ministro dell’istruzione sia un assist importante? «Sono felicissimo che sia stato indicato lui per questo ruolo. E’ l’uomo giusto per risolvere questa situazione. Finalmente abbiamo la grande occasione per farlo. Parliamo di una persona che si...