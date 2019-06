© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autonomia dei musei, compresa la loro apertura al rapporto con i privati, è stato il cuore della riforma Franceschini. Ora invece, da più parti si paventa l’arrivo della «controriforma Bonisoli» che punta a ridurre o a eliminare il modello di gestione e di fruizione culturale in vigore negli ultimi anni. «Le condivido totalmente. E sono sbigottito. Anche per il metodo con cui si sta preparando questa riforma che va a colpire l’Italia, cioè la nostra patria, nel suo motore e nel suo ubi consistam: quello dei musei e della cultura. Tre giorni fa è venuto a Firenze il ministro Bonisoli, e non ha fatto neppure un cenno a questo suo progetto che azzera il sistema, moderno e in linea con gli altri grandi Paesi, dei musei statali autonomi». «E’ l’Italia nella sua interezza che viene ad essere colpita da questo disegno che ci riporta indietro di 40 anni. Verrebbe meno da subito, e poi mi aspetto altri disastri, l’autonomia delle Gallerie dell’Accademia di Firenze, ma anche del Parco archeologico dell’Appia antica e del museo etrusco di Villa Giulia a Roma, e del parco del castello di Miramare a Trieste. Tutto viene ridato in mano alla burocrazia ministeriale».QA0>«Non è giusto scimmiottare, anche nelle diciture l’Unione Sovietica». «La riforma prevederebbe una fantomatica Direzione Generale dei Contratti, un organismo da far impallidire il soviet supremo o sembra preso di peso dalle satire di Gogol contro l’iper-burocrazia zarista. Apro un bookshop agli Uffizi ma non lo posso fare se la super-direzione superiore non mi dà il permesso? Una follia pensare a un unico centro che gestisce le gare per i servizi dei singoli musei che in questi anni con l’autonomia hanno fatto incassi e cultura. Poi ci sono decisioni bislacche. Come quella di affidare alla direzione centrale che si occupa della arti contemporanee anche il tema della riqualificazione urbana, che è tipica materia dei sindaci».«Non lo so. Non ne vedo le ragioni. A parte una: quella di voler azzerare la riforma Franceschini per il solo fatto che è stata varata da un governo diverso da questo». «Soprattutto due città, Roma e Firenze. Sono quelle con il maggior numero di musei statali. Venezia non ne ha così tanti e neppure Milano o Napoli. Le faccio l’esempio dell’archeologia. L’intento, oltre quello di centralizzare i luoghi archeologici a dispetto delle loro specificità, è anche quello di renderli - con un’ottica anti-storica - luoghi di conservazione e non di fruizione pubblica. Vedo insomma anti-patriottismo e spirito totalitario nei progetti Bonisoli. Portati avanti di nascosto e senza alcun confronto con gli enti locali. Questa riforma l’hanno fatta quattro amici al bar. E mi chiedo: che fine hanno fatto gli intellettuali come Settis o Montanari, che al tempo del ministero Bray avevano sostenuto l’autonomia dei musei?». «Questo non lo so. Però mi stupisce il generale silenzio degli intellettuali di fronte a una riforma che mortifica il ruolo dell’Italia come guida mondiale nel campo dei beni culturali». «Io non credo che la cultura debba essere mercificata. Ma tenere fuori la parte sana delle imprese, e gli enti locali, dal governo del patrimonio culturale è un errore clamoroso. E la beffa è che, con questi chiari di luna, al ministro Bonisoli non daranno neanche un euro in più nella prossima legge di stabilità». «Dovrebbe farsi sentire di più e lanciare una campagna in difesa della cultura italiana. Quanto a noi, da Firenze a Roma, da Palermo a Napoli, Milano e le altre città ci dobbiamo organizzare. Serve un patto per la difesa del patrimonio culturale e anche per la tutela dei centri storici rispetto al turismo di massa».