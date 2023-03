David di Michelangelo "pornografico", il sindaco Nardella: «Prof licenziata? Presto a Firenze per ricevere un premio»

Da un licenziamento assurdo, all'encomio della Città di Firenze. É la parabola di Hope Carrasquilla, ex preside della Classical School di Tallahassee in Florida, costretta a dare le dimissioni per aver mostrato ai suoi studenti una foto del "David" di Michelangelo Buonarroti, durante una lezione sul Rinascimento tenuta la scorsa settimana: l'immagine della statua era stata bollata come "pornografica" dai genitori degli studenti.

Ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto sapere che molto presto la docente volerà nel capoluogo toscano, per ricevere un premio ufficiale a nome della città. Non è ancora chiaro esattamente in cosa consisterà il riconoscimento, ma le parole di Nardella hanno sicuramente il sapore della rivincita.

«Ho avuto un colloquio telefonico molto cordiale con la professoressa Carrasquilla, durante il quale l'ho invitata a Firenze e lei ha accolto l'invito - ha spiegato Nardella - Aspettiamo con gioia la professoressa della Florida e le daremo un riconoscimento per l'amore che ha dimostrato per la storia del'arte, per Firenze e i suoi simboli nel mondo».

L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo Vecchio, dopo il rientro del primo cittadino da New York, dove si trovava in veste di presidente di "Eurocities", la rete urbana dei sindaci dell'Unione Europea.

La telefonata: cosa si sono detti Dario Nardella e Hope Carrasquilla

«Ho espresso anche tutto lo stupore, lo sbigottimento e anche l'orrore per il fatto che si scambino le immagini del David, che è un simbolo universale e non solo un simbolo di Firenze, come immagini pornografiche», ha aggiunto poi il sindaco sul colloquio telefonico.

Stando sempre alle parole di Nardella, durante il suo soggiorno la docente americana si recherà di persona alla Galleria dell'Accademia, per ammirare una seconda volta il capolavoro di Michelangelo, croce e delizia della docente.

Una volta giunta nel capoluogo toscano, l'insegnante prenderà anche parte a un incontro organizzato in collaborazione con l'associazione di mecenati statunitensi "Friends Florence", la cui presidente Simonetta Brandolini d'Adda si è resa disponibile ad accogliere Carrasquilla.

La risposta italiana alle accuse di pornografia

Nardella era stato tra i primi a esprimere parole di solidarietà alla docente statunitense, per i fatti della scorsa settimana: «Confondere l'arte con la pornografia è semplicemente ridicolo - aveva twittato lo scorso 25 marzo - L'arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto».

Alle sue parole avevano fatto eco quelle di Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze: «Pensare che il David possa essere pornografico significa davvero non capire il contenuto della Bibbia, non capire la cultura occidentale e non capire l'arte rinascimentale», aveva dichiarato a difesa di Carrasquilla.