Sabato 18 Marzo 2023, 00:09

Sindaco, si è calmato? «Ora sì, meglio». Dario Nardella inspira ed espira. A Palazzo Vecchio l’ufficio del primo cittadino Pd è tempestato di telefonate. Tutti vogliono sapere del sindaco-vigilante di Firenze, della sua corsa al cardiopalma per placcare gli ultrà ambientalisti di Ultima generazione che hanno imbrattato di arancione l’Arengario. Sul web lo scatto è già un tormentone. Come le immagini di Nardella che pulisce da cima a fondo il palazzo trecentesco, munito di idrante e pezzetta. «Ho avuto un colpo al cuore».

Firenze, ambientalisti imbrattano di vernice Palazzo Vecchio: il sindaco Nardella li blocca. Proteste dei turisti



Racconti.

«Stavo parlando in diretta da Piazza della Signoria, il più bel museo a cielo aperto al mondo. Poi ho visto la facciata riempita di vernice e ho iniziato a correre».



Scatto da centometrista, placcaggio da rugbista. Niente male per un ex violinista...

«Non so neanche io come ho fatto, non sono un assiduo frequentatore di palestre».



Con il teppista è scappato un insulto.

«Non lo ripeto, io sono educato. Ma se sfregi il patrimonio della mia città perdo la pazienza. Come si dice a Roma, quanno ce vo’.. Fortuna che la Municipale ha bloccato la folla che inveiva, evitando il peggio».



Magari può aiutare il sindaco Gualtieri a difendere Piazza di Spagna dagli ultrà del Feyenoord..

«Fra sindaci e amici ci si aiuta sempre»,(ride, ndr).



Dunque la pulizia. Si è inzuppato ma è andata bene.

«Un miracolo, c’erano già i restauratori con gli idropulitori e le spazzole, si sono uniti anche i turisti».



Vernice lavabile. Molto rumore per nulla?

«Non scherziamo. La facciata del palazzo è del 1300, la superficie porosa. Se la vernice si fosse seccata avrebbe fatto danni gravissimi. Sa quanti litri d’acqua abbiamo usato in due ore? 5mila».



Alla faccia dell’ambientalismo. Dario Nardella il sindaco sceriffo, come Gentilini?

«Non mi paragono a nessuno, ma vado fiero di quanto abbiamo fatto. Chi attacca la cultura per difendere l’ambiente non capisce nulla e danneggia una giusta causa. Questi sono barbari».



Servono pene più dure?

«Dobbiamo stringere un’alleanza fra generazioni, far capire che questa guerra all’arte apre una ferita profonda. Ma chi viola la legge deve risponderne».



Gli ambientalisti guardano con simpatia alla neosegretaria dem Elly Schlein.

«Sono felice che Elly stia simpatica a tanti movimenti giovanili. Ma di certo lei non si batterebbe mai per l’ambiente violentando l’arte».



Il web polemizza: se La Russa avesse fermato i vandali fuori dal Senato, da sinistra lo avrebbero criticato?

«Polemiche inutili. Usare la violenza contro l’arte e la cultura non è né di destra né di sinistra. È solo stupido».