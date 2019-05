L’auto senza pilota arriva in Italia: c’è il via libera alla sperimentazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Arriva sulle strade italiane il primo veicolo a guida autonoma. Il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha rilasciato la prima autorizzazione alla sperimentazione su strade pubbliche di un’auto senza pilota. A condurre i test su strada, che interesseranno alcuni specifici tratti nelle città di Torino e Parma, sarà un’azienda di Parma, la VisLab, che è l’unica ad avere finora presentato domanda di autorizzazione. «Questo ministero guarda al futuro e alle nuove tecnologie per la sicurezza e la serenità di chi viaggia», commenta soddisfatto il ministro Danilo Toninelli. Il via libera del ministero arriva dopo il parere positivo espresso il 22 marzo dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche, arrivata appunto da VisLab. La direzione competente del Ministero ha quindi concluso con esito positivo le necessarie verifiche preliminari di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo oggetto della sperimentazione e ha concesso l’autorizzazione. La sperimentazione riguarderà l’ambito urbano e alcuni precisi tratti stradali. Per garantire la sicurezza, la circolazione dell’auto sperimentale avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal gestore delle strade e in presenza di un supervisore in grado di prendere il comando del veicolo disattivando la guida automatica.