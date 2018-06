L’angoscia del tema, un mal di gioventù curabile con l’italiano

di Aurelio Picca

Questa mattina, in tutte le scuole d’Italia (stavo per scrivere del Regno), inizia l’Esame di Diploma (dicitura neutra, pseudo-tecnica, ingannevole, vuota, alla quale assegno uno zero spaccato) che da anni ha soppiantato l’Esame di Maturità: il quale era almeno simbolicamente prova di sé; passaggio, per gli alunni, dalla vita scolastica a quella della realtà. Era appunto un passaggio, un traghettamento da qui a lì. Si sentiva nel corpo, nella testa. E quella “Maturità”,...