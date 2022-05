Valery Zaluzhny, chi è il comandante dell'esercito ucraino che sta fermando la Russia. L'ascesa: dal Donbass a Putin

«Il pensiero sovietico? È ora di cancellarlo». Valery Zaluzhny, comandante dell'esercito ucraino, per i media del suo paese è già una figura leggendaria. Lo chiamato "il facilitatore". Guida le forze armate dell'Ucraina da meno di un anno ma, prima dell'invasione della Russia di Putin, diretta dal suo omologo Sergej Shoigu, il nome di Valery Zaluzhny era già noto agli esperti di guerra. Zaluzhny, con la sua sicurezza impastata di selfie e sorrisi, è accreditato come figura chiave nel mancato raggiungimento da parte della Russia dei suoi obiettivi militari, inclusa la cattura di Kiev entro 48 ore e l'occupazione del Donbass entro il 9 maggio.

Nel 2014 Zaluzhny era stato coinvolto nelle operazioni militari del Donbass. Successivamente ha guidato il comando operativo prima di diventare comandante in capo delle forze armate ucraine nel luglio 2021. In realtà, rispetto al ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, Valery Zaluzhny è diverso in tutto per tutto. A partire dall'utilizzo di personale militare che possiede esperienza pratica, un'istruzione specializzata e un comportamento appropriato.

Zaluzhny contro Shoigu, le differenze

Chiacchiere e distintivo. Mentre Shoigu promulga gli stereotipi sovietici con un comportamento severo affiancato da una serie di medaglie, Zaluzhny è molto più moderno, sorride e si fa selfie con il personale militare. Gli ufficiali ucraini descrivono Zaluzhny come un generale molto aperto che comprende i problemi che possono affliggere soldati e giovani ufficiali e non vuole che le stellette in più siano sinonimo di arroganza.

In contrasto con Shoigu, che manca di qualsiasi tipo di esperienza militare pratica e di un'istruzione militare, Zaluzhny è salito di grado fino alla posizione più alta nelle forze armate. Zaluzhny è nato l'8 luglio 1973 a Novohrad-Volynskyi da una famiglia modesta. Nel 1997 si è laureato con lode presso la Facoltà Militare Generale della Scuola Superiore di Comando di Odesa. Poi ha superato tutte le fasi del servizio militare, comandando un'unità di addestramento, un'unità di combattimento, cadetti e un battaglione. Nel 2007, Zaluzhny ha ricevuto la sua seconda istruzione militare superiore presso l'Accademia di difesa nazionale, quindi nel 2014 si è laureato presso l'Università di difesa nazionale Ivan Chernyakhovsky dell'Ucraina.

La guerra in Ucraina combattuta al fronte

Nell'estate del 2014, Zaluzhny è stato riassegnato nell'Ucraina orientale, dove è iniziata la guerra. Era vice comandante del settore C a Debaltseve, dove si sono svolti alcuni dei combattimenti più sanguinosi. Da allora ha guidato quasi tutti i gruppi militari della regione. Nel 2017 Zaluzhny ha ricevuto il grado di generale ma ha continuato a lavorare al fronte. Nel 2018 è stato nominato capo dello staff operativo congiunto delle Forze armate ucraine. Sotto la sua guida, l'esercito ucraino liberò diversi insediamenti, incluso il villaggio di Pivdenne vicino a Horlivka, controllata dalla Russia.

Comandante capo nominato da Volodymyr Zelensky

Il 27 luglio 2021, il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Zaluzhny comandante in capo. Immediatamente dopo la sua nomina, Zaluzhny ha dichiarato che la sua priorità era la transizione delle forze armate dagli standard sovietici a quelli NATO. Uno dei primi passi di Zaluzhny come comandante è stato quello di consentire all'esercito ucraino in quella che allora era ufficialmente conosciuta come la zona operativa antiterrorismo di aprire il fuoco in risposta a un attacco senza il consenso dell'alta dirigenza. Pertanto, il fronte si è sbarazzato della burocrazia non necessaria e ha iniziato a combattere in modo più efficace.

Modernizzatore e facilitatore: ha cancellato la burocrazia

Zaluzhny è un facilitatore chiave della modernizzazione dell'esercito ucraino e dell'eliminazione del "pensiero sovietico". «Il corso generale di riforma delle forze armate ucraine in linea con i principi e gli standard della NATO rimane irreversibile - ha detto -. E la chiave qui sono i principi: i cambiamenti devono aver luogo principalmente nella visione del mondo e nell'atteggiamento nei confronti delle persone. Il mio atteggiamento nei confronti delle persone non è cambiato durante il mio servizio».