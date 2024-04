Iraq, gay puniti sino a 15 anni di carcere: approvata la legge che vieta le relazioni omosessuali

Il parlamento dell'Iraq ha approvato una legge che mette all'indice le relazioni omosessuali con una pena massima di 15 anni di prigione. La normativa punta a "difendere i valori religiosi", ma è stata condannata dagli attivisti per i diritti come l'ultimo attacco alla comunità LGBTQ in Iraq. L'obiettivo dei legislatori è «proteggere la società irachena dalla depravazione morale e dalle richieste di omosessualità che hanno invaso il mondo». A sostenere la legge i partiti sciiti conservatori che formano la coalizione più grande nel parlamento iracheno.

In Austria risarcimenti ai gay perseguiti fino ai primi anni duemila

Cosa dice la legge contro i gay

La Legge vieta le relazioni omosessuali con almeno 10 anni e un massimo di 15 anni di prigione, e prevede almeno 7 anni di detenzione a chiunque promuova l'omosessualità o la prostituzione.

La normativa dispone anche che diventa reato «il cambio di sesso biologico basato sul desiderio personale e sull'inclinazione», punisce le persone transgender e i medici che eseguono interventi chirurgici per la conferma del genere con fino a tre anni di prigione. Il disegno inizialmente prevedeva la pena di morte per atti omosessuali, ma è stato emendato prima di essere approvato dopo una forte opposizione da parte degli Stati Uniti e delle nazioni europee. «Con l'approvazione da parte del parlamento iracheno della legge anti-LGBT, l'Iraq ha apposto un timbro sull'orrendo registro delle violazioni dei diritti contro le persone LGBTQ ed è un grave colpo ai diritti umani fondamentali», ha detto Rasha Younes, vice direttore del programma per i diritti LGBTQ presso Human Rights Watch.

Papa Francesco: «Maternità surrogata diventi delitto universale. Rispettare i gay, ma teoria gender pericolosissima»

Per l'Iraq una legge "preventiva"

Il legislatore Raed al-Maliki, che ha proposto gli emendamenti, ha detto ad AFP che la legge «serve come misura preventiva per proteggere la società da tali atti». Le principali fazioni politiche irachene nell'ultimo anno hanno intensificato le critiche ai diritti LGBTQ, con bandiere arcobaleno bruciate frequentemente in proteste sia dalle fazioni sciite musulmane conservatrici al potere che dall'opposizione l'anno scorso. Più di 60 paesi criminalizzano il sesso gay, mentre gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso sono legali in più di 130 paesi, secondo Our World in Data.