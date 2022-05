Shoigu attacca la Nato: «Distruggeremo i veicoli che portano armi in Ucraina». E gli Alleati mandano truppe in Romania

Sale la tensione tra Nato e Russia. «I veicoli della Nato che trasportano armi per le forze armate ucraine sul territorio dell'Ucraina saranno distrutti - ha detto il ministro della difesa russo Sergey Shoigu in una riunione in videoconferenza mercoledì -. Gli Stati Uniti e gli alleati della NATO continuano a inondare l'Ucraina di armi. Vorrei sottolineare che consideriamo tutti i veicoli della NATO che arrivano nel paese portando armi e forniture per le forze armate ucraine come obiettivi militari legittimi». Nel frattempo l'esercito di Putin sta intensificando gli attacchi aerei sulle linee di rifornimento chiave ucraine che consegnano miliardi di sterline di armi occidentali al paese, comprese le linee ferroviarie e i magazzini.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Gerasimov, giallo sul supergenerale fatto rientrare a Mosca. Gli... UCRAINA Gerasimov ferito a Izyum, insieme a Putin il generale è... LA BLACK LIST Putin, chi sono gli uomini al suo servizio? Il rapporto di... LO ZAR Putin è malato? I sospetti sul video della Pasqua... MONDO Foto

Ucraina, Draghi incontra il primo ministro giapponese Kishida: impegno di Italia e Giappone per la tregua

La Nato invia truppe in Romania

La NATO ha rinforzato la Romania con un nuovo gruppo tattico, e le truppe dell'Alleanza si addestrano regolarmente insieme nel paese. Intanto gli Stati Uniti aiutano la Nazione guidaNicolae Ciucă. Le aziende romene Romarm ed Electromecanica e la statunitense Raytheon Missiles & Defense hanno firmato un memorandum d'intesa per la produzione di missili intercettori SkyCeptor in Romania. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Agerpres. «La Romania sarà il primo paese a poter utilizzare l'ultima versione del sistema di difesa aerea e missilistica statunitense Patriot, prodotto da Raytheon Missiles & Defense, una divisione di Raytheon Technologies», ha detto il ministro dell'Economia romeno Florin Spataru alla cerimonia della firma nella sede di Electromecanica a Ploiesti.

Sometimes we can all use a little back up, or a big back up, like an APC.



Whatever the case, whenever NATO Allies need backup, it’s there for them.



NATO has reinforced Romania 🇷🇴 with a new battlegroup, and Alliance troops regularly train together in country. @MApNRomania pic.twitter.com/b7EpLd102G — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) May 4, 2022

La spesa militare degli Stati Uniti per Zelensky

La fornitura di armi all'Ucraina ha ricevuto una spinta dopo che i militari hanno sperimentato carenze e le scorte di munizioni erano diminuite. Gli Stati Uniti hanno già spedito circa 3,4 miliardi di dollari di armi all'Ucraina da quando la Russia ha invaso il 24 febbraio, compresi i sistemi antiaerei Stinger, Javelin, munizioni e giubbotti antiproiettile. Tra i sistemi d'armamento spediti all'Ucraina dagli Stati Uniti ci sono C-4, obici, elicotteri Mi-17, Humvee corazzati, carri armati M113, droni Switchblade e mine antiuomo M18A1 Claymore, e fonti della difesa hanno confermato che decine di pezzi d'artiglieria sono arrivati nel paese.

Russian Defense Minister Sergei Shoigu threatened to destroy any transport of #NATO countries arriving in #Ukraine "with weapons or materiel for the needs of the Ukrainian Armed Forces." pic.twitter.com/AnZtVtvqkP — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

Azovstal bombardata, le immagini pubblicate sui social

Le armi dell'Unione Europea all'Ucraina

L'UE ha stanziato 450 milioni di euro (379 milioni di sterline) per le armi per l'Ucraina, tra cui sistemi di difesa aerea, armi anticarro e munizioni. Il Regno Unito sta fornendo veicoli di pattuglia pesantemente corazzati Mastiff, i droni da carico annunciati questa settimana, e ha fornito all'Ucraina missili antiaerei Starstreak, 800 missili anticarro e munizioni di precisione. Il rapido aumento delle forniture di armi arriva mentre le forze russe hanno cambiato tattica dalla prima fase della guerra, prima che le truppe russe si ritirassero dal loro fallito assalto intorno a Kiev per concentrare le operazioni nelle zone orientali e meridionali dell'Ucraina. Le forze russe ora si affidano più pesantemente all'uso intensivo dell'artiglieria e dei razzi contro le difese ucraine ampiamente superate, non ultimo nella regione del Donbas.