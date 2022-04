Ucraina, le forze russe rivendicano la vittoria a Mariupol ma la difesa ucraina della città prosegue

(Teleborsa) - La città di Mariupol è sotto il controllo delle forze russe, o forse no. Il primo annuncio è arrivato dal capo della repubblica separatista filo-russa di Donetsk citato dall'agenzia russa Tass, che ha affermato che il porto di Mariupol è stato preso. Lo scalo "è sotto il nostro totale controllo", ha detto Denis Pushilin. "La difesa di Mariupol continua. Il collegamento con le unità delle forze di difesa che difendono eroicamente la città è stabile e viene mantenuto", ha detto invece il comandante delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, dopo che i separatisti filo-russi di Donetsk hanno rivendicato di aver preso il "totale controllo" del porto della città. "Sottolineo che lo svolgimento delle operazioni di difesa non è un argomento di discussione pubblica. Stiamo facendo il possibile e l'impossibile per vincere e salvare la vita del personale e dei civili", ha aggiunto Zaluzhny, citato dall'Ukrainska Pravda.

Sono 33.000 gli abitanti di Mariupol che sono stati deportati con la forza in Russia e nei distretti temporaneamente occupati della regione di Donetsk, secondo la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova nel suo canale Telegram, come riporta Unian. Nelle zone occupate della città "è in corso una brutale retata di civili, condotta con l'assistenza di collaboratori locali", ha detto Denisova. Il battaglione Azov, la milizia nazionalista di estrema destra ucraina che combatte contro i russi, ha denunciato nel frattempo che "gli occupanti russi hanno usato una sostanza velenosa di origine sconosciuta contro militari e civili ucraini a Mariupol". "La sostanza – ha aggiunto il battaglione – è stata diffusa da un drone e le sue vittime riportano disturbi respiratori". L'intelligence britannica aveva avvertito in mattinata di un "possibile uso futuro di armi al fosforo a Mariupol da parte dell'esercito russo".

Si è tenuto ieri a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, ha spiegato che l'incontro si è tenuto nella tenuta presidenziale di Novo-Ogaryovo. "Il colloquio con Putin è stato molto duro e franco", ha detto il cancelliere austriaco secondo quanto ha riportato l'agenzia austriaca Apa. "Non è stato un incontro amichevole", ha aggiunto. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha detto a Vladimir Putin che le sanzioni contro la Russia "saranno ulteriormente inasprite finché in Ucraina le persone continueranno a morire". "Ora informerò nuovamente i nostri partner europei dei miei colloqui con il presidente russo e discuterò ulteriori passi", ha dichiarato Nehammer al termine dell'incontro.