Ucraina, diretta. Bombe su centro commerciale a Kiev: 6 morti. Attacco russo danneggia impianto chimico: allarme per fuga di ammoniaca

Il primo giorno di Primavera in Ucraina è annunciato fin dalle prime ore dalle sirene d’allarme che spingono la popolazione a rifugiarsi sottoterra: Kiev, Leopoli, Odessa (dove gli spari hanno raggiunto anche l’hotel che ospita i giornalisti), Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv. Ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, nel ventiseiesimo giorno della guerra scatenata da Mosca. Le bombe sono cadute in particolare su Kiev e nella regione nordorientale di Sumy, mentre le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato in almeno altri sei oblast. Nella capitale ucraina i bombardamenti hanno investito alcune case e un centro commerciale nel quartiere di Podil, nel quale è scoppiato un vasto incendio che ha reso necessario l'intervento di 11 squadre dei vigili del fuoco: il bilancio delle vittime è di almeno sei morti. Nella regione di Sumy, bersagliata da caccia russi diretti verso il centro dell'Ucraina, c'è stata una perdita di ammoniaca da un impianto chimico: le autorità hanno lanciato l'allarme per due villaggi entro i 2,5 chilometri dal sito, raccomandando agli abitanti di prendere precauzioni. Kiev ha intanto respinto ieri sera la richiesta di Mosca di consegnare la città di Mariupol. «La resa non è un'opzione», ha dichiarato la vicepremier Iryna Vereshchuk aggiungendo che l'Ucraina «chiede che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro» per l'evacuazione dei civili. In una lettera, il ministero della Difesa russo sosteneva però che avrebbe stabilito un corridoio umanitario solo se Mariupol si fosse arresa.

E mentre per oggi è attesa la ripresa dei colloqui tra Kiev e Mosca in formato online, continua a muoversi la diplomazia internazionale. La Svizzera sarebbe pronta a ospitare negoziati tra Russia e Ucraina, o comunque a fare da mediatore. «Le armi tacciano presto», ha detto il presidente svizzero Ignazio Cassis atteso oggi al confine tra Polonia e Ucraina. E in Polonia si recherà questo venerdì Joe Biden: a Varsavia il presidente americano incontrerà il suo omologo polacco Andrzej Duda, ha annunciato la Casa Bianca. Per oggi pomeriggio è prevista intanto una telefonata tra il leader Usa, il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson per discutere - dice l'amministrazione Biden - «di una risposta coordinata all'attacco immotivato della Russia all'Ucraina».

Ucraina, la giornata in diretta

Ore 5.40 - Il governatore dell'oblast di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha dichiarato che ammoniaca è fuoriuscita dall'impianto chimico Sumykhimprom a causa di un attacco aereo russo. Lo riporta il Kyiv Independent. Si stima che l'area colpita di Sumy sia entro i 2,5 km dal sito, compresi i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Non ci sarebbe alcuna minaccia invece per i residenti della città di Sumy. Le autorità consigliano alle persone all'interno dell'area interessata di rifugiarsi immediatamente sottoterra, andare nei loro bagni, aprire le docce e respirare attraverso una benda umida se viene rilevata ammoniaca.

Ore 5.35 - La Svizzera è pronta a ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il presidente Ignazio Cassis ha detto che spera che «le pistole tacciano presto» e che la Svizzera è pronta a mediare o a ospitare negoziati, scrive il media ucraino sul suo account Twitter ricordando che Cassis visiterà oggi il confine tra Polonia e Ucraina.

Ore 5.10 - È salito ad almeno sei morti il bilancio del bombardamento russo che ha colpito nella notte alcune case e un centro commerciale a Kiev, nel quartiere di Podil. Lo riportano i media locali e internazionali, citando i servizi di soccorso. Un totale di 63 vigili del fuoco e 11 unità hanno lavorato per estinguere le fiamme che avevano raggiunto il terzo e il quarto piano del centro commerciale Retroville, nonché un parcheggio adiacente.

Ore 4.30 - Il presidente americano Joe Biden si recherà in visita in Polonia il 25 marzo, dopo aver partecipato a Bruxelles al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull' Ucraina. Lo riferisce in un comunicato la Casa Bianca. A Varsavia Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrej Duda. «Questa settimana - si legge nella nota della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki - il presidente Biden si recherà in Polonia dopo i suoi incontri a Bruxelles, in Belgio, con i nostri alleati della Nato, i leader del G7 e i leader dell'Unione europea per discutere gli sforzi internazionali a sostegno dell' Ucraina e imporre costi alti e senza precedenti alla Russia per la sua invasione». Venerdì 25 marzo Biden si recherà a Varsavia, in Polonia, dove terrà un incontro bilaterale con il presidente Andrzej Duda. «Il presidente - si spiega nel comunicato - discuterà di come gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani creata dalla guerra ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina». La partenza di Biden per l'Europa è prevista il 23, il 24 sarà a Bruxelles e il 25 e il 26 in Polonia.

Ore 00.40 - Suonano di nuovo le sirene antiaeree a Kiev, dopo l'attacco di alcune ore fa che ha distrutto alcune abitazioni e un centro commerciale provocando almeno un morto, secondo il bilancio del sindaco della città.

Ore 00.25 - L'Ucraina respinge la richiesta della Russia di consegnare Mariupol. La vicepremier Iryna Vereshchuk ha risposto alla Russia affermando che «la resa non è un'opzione». Lo riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che l'Ucraina «chiede che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro». In una lettera il ministero della Difesa russo sosteneva che avrebbe stabilito un corridoio umanitario solo se Mariupol si fosse arresa.

I controlli

Quella verso i confini della Federazione è l’unica via di uscita che viene consentita ai cittadini catturati dagli invasori, che vengono obbligati a indossare una fascia bianca, simbolo delle forze del Cremlino. «Chi è contro la Russia, se ne vada», intimano i militari. Non tutti accettano la deportazione, si ribellano. Vengono condotti nei campi e gli vengono controllati i telefonini e i documenti, e poi chissà in quali remote città vengono fatti arrivare, e soprattutto chissà quale trattamento gli viene riservato.

Nel bollettino di guerra che registra il massacro quotidiano di vittime innocenti, le autorità municipali hanno comunicato un altro attacco: questa volta contro una scuola, colpita «con armi pesanti da 4 navi». Il palazzo è stato distrutto, all’interno «avevano trovato rifugio 400 persone», la cui sorte non è ancora nota. Ennesimo dramma di vittime innocenti in una guerra che, a dispetto di alcuni segnali di ottimismo sul fronte diplomatico, rischia un’ulteriore escalation, e che, secondo l’Onu, ha già provocato oltre 10 milioni di sfollati. Procedono, intanto, con grande difficoltà i tentativi di evacuazione dei civili. Spiegano da Kiev che devono «uscire da Mariupol almeno 10mila persone». Ma non è facile far muovere i convogli umanitari, in qualsiasi zona di territorio si trovino. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i russi hanno bloccato gli autobus che si dirigevano a Vovchansk nella regione di Kharkiv per prendere i cittadini e portarli via dalle bombe. E ora, afferma il vicepremier ucraino Iryna Vereschuk, sono scomparsi cinque autisti e un medico del convoglio.

«Fare questo a un luogo pacifico è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire», commenta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Putin, però, vuole a tutti i costi la totale occupazione di Mariupol, che è fondamentale per le sue conquiste sul mar Nero e, ieri sera, ha lanciato un ultimatum: «L’Ucraina ha tempo fino alle prime ore del 21 marzo per annunciare la resa della città». Una richiesta prontamente respinta da Kiev. «La resa non è un’opzione», ha fatto sapere la vicepremier Iryna Vereshchuk. Anzi, secondo il Kyiv Independent, l’Ucraina ha chiesto «che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro», dopo che in una lettera il ministero della Difesa russo sosteneva che avrebbe stabilito un corridoio umanitario solo se Mariupol si fosse arresa.

Tutto questo mentre Mosca prosegue con la sua propaganda e manda immagini in televisione nelle quali si vedono i propri militari che consegnano più di 75 tonnellate di aiuti umanitari a Kherson. «Kit alimentari per i bisognosi», comunica il ministero della Difesa. Gli ucraini, però, sebbene ridotti al freddo e alla fame da giorni, rifiutano il cibo, manifestando tutto il loro dissenso contro l’invasore.

Intanto, il portavoce della Difesa russa Igor Konashenkov conferma che «cruise Kalibr sono stati lanciati dalle acque del Mar Nero contro lo stabilimento di Nizhyn, dove si riparano i veicoli blindati degli ucraini danneggiati nei combattimenti, e dove oltre 100 membri tra forze speciali ucraine e mercenarie sono stati uccisi». Per il secondo giorno, poi, - aggiunge - è stato usato un missile ipersonico Kinzhal — che viaggia a una velocità di 6 mila chilometri all’ora e può colpire obiettivi a 2 mila chilometri di distanza — dallo spazio aereo della Crimea. «Il Kinzhal - dichiara Konashenkov – ha distrutto un grande deposito di benzine e lubrificanti delle forze armate ucraine nei pressi di Kostyantynivka, nella regione meridionale di Mykolaiv».

Il soccorso

Sul fronte di un’altra città bersagliata, Sumy, il sindaco Dmytro Zhyvytskyi racconta la vicenda quasi miracolosa che ha coinvolto settantuno bambini che sono stati fatti evacuare verso destinazioni estere dall’orfanotrofio, dopo settimane chiusi negli scantinati, senza medicinali e con poco cibo. Molti dei piccoli hanno problemi di salute. Un gruppo di 19 minorenni, per lo più orfani, sarebbe invece bloccato in un ospedale di Mariupol: si tratta di bimbi e adolescenti tra i 4 e i 17 anni ricoverati per malattie polmonari prima dello scoppio dell’offensiva russa. Mentre la Polizia comunica che «almeno 56 anziani sono stati uccisi» dai colpi sparati da un carro armato contro «una casa di riposo a Kreminna», nel Luhansk.

C’è da dire, però, che, nonostante le truppe dello zar continuino a esercitare pressione sulle città, negli ultimi giorni non sembrano aver ottenuto ulteriori avanzamenti. Secondo il report dell’intelligence inglese le forze russe non avrebbero raggiunto alcuna superiorità aerea. L’unica reale variazione sarebbe il ricorso, decisamente più ampio, a raid missilistici effettuati con vettori cruise a lungo raggio Kalibr lanciati da unità di superficie e sommergibili della Flotta del Mar Nero, e da missili balistici (circa 800 lanci dall’inizio dell’operazione) provenienti da batterie presenti in Bielorussia. E proprio sulla base di questi elementi, in un nuovo video-discorso notturno alla nazione, il presidente Zelensky ha sostenuto che il suo popolo sta «dimostrando di saper combattere in modo più professionale di un esercito». E ha attaccato «l’esercito russo e i suoi comandanti», che «si sono mostrati completamente incompetenti, in grado di spingere semplicemente il loro popolo al massacro».

Secondo il ministero della Difesa britannico, gli invasori insisteranno su questa strada per supportare gli assalti di terra, che procedono con grandi difficoltà - e numerose perdite - a causa dell’efficace resistenza degli ucraini. Basti citare gli alti comandanti russi uccisi, per ultimo il vicecomandante della flotta del Mar Nero, il generale Oleg Mityaev, della 150ma divisione di fucili a motore della Russia. E l’uso dei super missili, per gli Stati Uniti, suona come un avvertimento di Putin all’Occidente - sostiene il capo del Pentagono Lloyd Austin -, ma anche come un tentativo di «riprendere slancio» in un conflitto in cui il suo esercito si è impantanato. «Le truppe - sottolinea - non sono efficaci nei loro movimenti a terra e sono bloccate dagli ucraini, che stanno combattendo valorosamente».

L’intervento di Minsk

In questo quadro, Kiev teme che la Russia provi a forzare ulteriormente la mano aprendo un altro fronte. Secondo fonti di intelligence, c’è la «minaccia alta» di un’offensiva della Bielorussia in direzione Volyn (nord-ovest), che potrebbe iniziare nelle prossime ore. Proprio nei giorni scorsi il presidente Alexander Lukashenko, fedele alleato di Putin, aveva avvertito gli ucraini che avrebbe risposto a una non meglio precisata «escalation di Kiev contro Minsk».

