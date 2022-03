Russia-Ucraina, le immagini del venticinquesimo giorno di guerra

Venticinquesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky ha detto di essere pronto a negoziare con Vladimir Putin, ma ha avvertito che se i tentativi di negoziato fallissero, ciò potrebbe significare che la lotta tra i due paesi porterebbe a «una terza guerra mondiale».

E intanto la regione continua a essere bombardata. «Sono pronto per le trattative con lui. Ero pronto negli ultimi due anni. E penso che senza negoziati non possiamo porre fine a questa guerra», ha detto Zelensky a Fareed Zakaria della Cnn in un'intervista domenica mattina.