Franco Di Mare, il matrimonio con la compagna Giulia Berdini due giorni prima di morire: stavano insieme da 8 anni

Si era sposato solamente due giorni fa Franco Di Mare, il giornalista Rai morto oggi a causa di un mesotelioma. Fidanzato da otto anni con Giulia Berdini, responsabile dei servizi di ristorazione dell'azienda di Viale Mazzini, l'ex conduttore di "Uno Mattina" era appena convolato a nozze con la sua compagna.

Il matrimonio

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Dire, il giornalista si era sposato con la sua compagna Giulia Berdini solamente due giorni fa.

Dopo otto anni di relazione, Franco Di Mare aveva deciso di sposare la sua fidanzata, classe 1991, conosciuta in Rai. La loro relazione era nata infatti nella sede di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno.

«La donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io» aveva raccontato il giornalista nel corso di una intervista per mettere a tacere i commenti sulla loro differenza d’età (36 anni). «Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero. Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile».

A documentare le nozze era stato il fratello del giornalista, Gino Di Mare, che su Facebook aveva condiviso una foto con una corona di fiori.