Franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro

Piena giustizia. È ciò che chiede la famiglia di Franco Di Mare, il giornalista Rai morto a 68 anni. «È inaccettabile morire così, i responsabili vanno individuati e puniti», ha detto Ezio Bonanni, il legale e presidente dell'Osservatorio nazionale Amianto. Che promette battaglia legale. «Una morte ingiusta - dice Bonanni - anche per il trattamento ricevuto dalla Rai che lo stesso Di Mare ha denunciato. Come Osservatorio proseguiremo la battaglia di giustizia e raccogliamo il testimone dell'impegno di Franco Di Mare contro l'amianto, reati per fatti come questi sono perseguibili d'ufficio e come associazione siamo pronti a costituirci come parti offese nel caso di un procedimento. Chiederemo che i responsabili della morte di Di Mare siano individuati e puniti».

