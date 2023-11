Ucraina, il piano segreto di Germania e Usa per fermare la guerra. «Massima pressione su Kiev»

Berlino e Washington starebbero studiando un piano per convincere l’Ucraina a riprendere i colloqui con la Russia per raggiungere una tregua. Il quotidiano tedesco Bild ha anche parlato di una strategia segreta già messa a punto: fare pressione su Kiev iniziando progressivamente a ridurre la fornitura di armi. Il governo tedesco avrebbe infatti l’obiettivo di mettere l’Ucraina in una «posizione negoziale strategicamente buona», ha scritto il quotidiano, che ha anche citato fonti governative: «Il paese dovrebbe negoziare con il regime di Vladimir Putin sulla sua sovranità e integrità territoriale. La Casa Bianca e la Cancelleria si stanno coordinando su questo».

Né il cancelliere tedesco Olaf Scholz, né il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vogliono invitare direttamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a contrattare sul futuro status dei territori occupati dalla Russia. Invece, entrambi i paesi, maggiori fornitori di armi dell’Ucraina, hanno deciso di spingere al dialogo limitando la qualità e la quantità delle spedizioni. «Zelensky dovrebbe rendersi conto che le cose non possono andare avanti così - ha detto al quotidiano un membro del governo tedesco - Dovrebbe rivolgersi alla nazione di sua spontanea volontà e spiegare che i negoziati devono essere portati avanti».

E se la limitazione delle forniture di armi non dovesse funzionare? Washington e Berlino avrebbero pronto un piano B, ha detto una fonte del governo tedesco: «Ciò a cui Berlino e Washington aspirano come alternativa ai negoziati è un conflitto congelato, senza accordo tra le parti. È come Minsk, solo senza Minsk».

Il riferimento è al fragile protocollo firmato nel 2014 finalizzato a raggiungere l’immediato cessate il fuoco e a porre fine al conflitto nel Donbass. Il deputato tedesco Roderich Kiesewetter, ex ufficiale di stato maggiore delle forze armate, ha dichiarato: «Diventa sempre più evidente che il governo non crede nella vittoria ucraina e non la vuole affatto». Contattata dal quotidiano, la Cancelleria tedesca ha negato: «La Germania è fermamente dalla parte dell’Ucraina. Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario per difendersi dall’aggressione russa».