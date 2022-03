Ucraina, la cantante e star Tina Karol: «Questo è il nuovo fascismo, russi insorgete e siate liberi»

Guerra in Ucraina, continuano ad arrivare racconti toccanti. «I miei genitori ora sono in Ucraina, fuggiti da Kiev. Come una volta mia nonna ebrea fuggiva dai nazisti, oggi mio padre ha pianto e mi ha detto: “mia madre scappava così”». È la commovente testimonianza fatta da Tina Karol, famosa cantante ucraina, in collegamento con il canale russo.

«Colpire di nuovo Babyn Yar è un duplice omicidio. I bambini nascono nelle metropolitane con altri bambini a fianco. Questo è il nuovo fascismo - ha aggiunto, prima di rivolgersi ai russi: «Insorgete, siate liberi».

