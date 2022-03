Domenica 13 Marzo 2022, 09:28

In principio erano le «Z», poi la lista si è allungata coinvolgendo altre lettere. Tutte disegnate sui carri armati delle forze russe nell'invasione dell'Ucraina. Quello che inizialmente sembrava un segnale per distinguere i propri carri armati rispetto a quelli simili di Kiev, evitando quindi il fuoco amico, in realtà poi è diventato molto di più. Ora è di fatto il simbolo dell'operazione militare di Putin e riunisce sotto di sé i seguaci più convinti. Da quelli nelle milizie impegnati in Ucraina fino alla più estrema opinione pubblica. Ora esibire la «Z» è diventato un gesto patriottico: per esempio basta chiedere a Ivan Kuliak, il ginnasta che in Qatar durante la premiazione della sua gara ha esposto la lettera «Z» sulla propria tuta proprio accanto all'ucraino Illia Kovtun che aveva vinto la medaglia d'oro. E così anche centinaia di russi che si fidano dell'operato di Putin e hanno esposto la lettera sulle proprie auto in giro per le strade della Russia, sulle saracinesche dei garage oltre che sui muri delle città.

The Letter “V” Rus Marines

The Letter “Z” Eastern Mil District

The Letter “Z” in a square Southern Mil District (Crimea)

The Letter “O” Belarus

The Letter “X” forces of Kadyrov, Chechnya.

The Letter “A” Special Forces(SSO) Spetznaz etchttps://t.co/XObQYgxdQH — Simon Frederiksen 🇩🇰🇺🇦 (@CCDK1979) March 8, 2022

Cosa significano le lettere Z, V, O, A e X

Diversi analisti hanno studiato il significato della lettera «Z» così come delle altre apparse sui mezzi militari russi: «A», «V», «O» e «X». La Z, secondo il ministero della Difesa russo, sta per «Za pobedu», «Per la vittoria». La lettera caratterizza anche un numero sempre più ampio di automobili in Russia. Il simbolo è arrivato in contesti di ogni tipo. Gli operai hanno messo una Z sulla rampa di un razzo allo spazioporto di Baikonur, mentre molte celebrità hanno aggiunto una Z maiuscola al loro nome sui social media. I video di propaganda di Mosca mostrano giovani che indossano magliette con una Z, manifestando il loro sostegno al presidente Vladimir Putin e a quella che lui chiama una "operazione speciale".

La Z però non è l'unica lettera «schierata» da Putin nella guerra. Altre lettere, tra cui X, O e A sono state dipinte sui veicoli militari russi. La V appare spesso e sta per «Il potere sta nella verità«, o «sila v pravde», secondo il ministero della difesa russo. La citazione è tratta da «Brat 2», o «Brother», film del 2000. Resta poco chiaro cosa significhino le altre lettere e molti hanno cercato spiegazioni da quando l'invasione russa dell'Ucraina è iniziata quasi due settimane fa. Inizialmente, gli osservatori ucraini pensavano che le lettere indicassero la provenienza delle truppe. La «V» rappresenterebbe i marines russi, la «Z» i mezzi impegnati in Crimea nel sud dell'Ucraina. Quelli con la lettera «O» sarebbero le unità entrare in Ucraina dalla Bielorussia, la «A» le forze speciali russe (SSO) come Specnaz nelle sue diverse unità operative e la «X» le forze di Ramzan Kadyrov, l'uomo insediato da Putin in Cecenia.