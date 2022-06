Russia prova a rubare informazioni sui crimini di guerra, spia bloccata mentre entra nella Corte Penale Internazionale

Dietro la guerra combattuta in Ucraina ce n'è una di spionaggio. E la Russia è pronta a tutto per cercare di estorcere informazioni preziose per il conflitto in corso. Una spia di Putin è stata bloccata mentre stava cercando di infiltrarsi nella Corte penale internazionale all'Aia: il tribunale che sta indagando anche sui crimini di guerra nella terra invasa dallo Zar. Ad annunciarlo l'Olanda. L'episodio sarebbe avvenuto giovedì passato.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Putin come Hitler IL FOCUS Nave russa colpita dai missili Harpoon LO SCENARIO Russia-Stati Uniti, nuova tensione ITALIA Varyag, l'incrociatore russo davanti alla Puglia:...

Putin, il discorso oggi a San Pietroburgo: «È finita l'era del mondo dominato dagli Usa. Gli obiettivi in Ucraina saranno raggiunti»

Spia russa in Olanda, chi è

Il russo, identificato come Sergey Vladimirovich Cherkasov, 36 anni, è volato nei Paesi Bassi ad aprile utilizzando un'elaborata storia di copertura costruita negli ultimi 12 anni. Ma le autorità olandesi hanno dichiarato di aver scoperto la sua falsa identità di cittadino brasiliano di 33 anni, Viktor Muller Ferreira, e lo hanno smascherato come agente dell'intelligence militare GRU di Mosca. Cherkasov è stato messo sul volo successivo per il Brasile, dove la polizia ha detto che è stato arrestato per frode di identità.

Putin come Hitler, dall'isolamento al rifiuto di critiche e consigli: «Finirà come il Fuhrer»

Informazioni «altamente preziose»

Gli olandesi hanno dichiarato che Cherkasov avrebbe potuto accedere a informazioni "altamente preziose" sull'indagine della CPI sui crimini di guerra in Ucraina o addirittura influenzare i procedimenti penali presso il tribunale dell'Aia. Il capo del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza olandese, o AIVD, ha dichiarato che è "molto raro" catturare un agente russo "di questo calibro".

Bonkers story. Dutch AIVD names the GRU agent as Sergey Vladimirovich Cherkasov, 36, who had claimed to be a 33-year-old Brazilian citizen named Viktor Muller Ferreira. He was refused entry to the Netherlands in April as a threat to national security — Danny Kemp (@dannyctkemp) June 16, 2022

"Il GRU ha impiegato anni per creare questa falsa identità. È uno sforzo enorme", ha dichiarato Erik Akerboom, citato dall'agenzia di stampa olandese ANP. Cherkasov era un cosiddetto "clandestino" - nel gergo delle spie un agente che ha vissuto all'estero sotto falsa identità per anni - la cui "identità di copertura ben costruita" nascondeva tutti i legami con la Russia, ha detto l'AIVD. Le autorità olandesi hanno persino pubblicato un documento di quattro pagine che illustra la "leggenda" di Cherkasov, probabilmente scritto dallo stesso Cherkasov intorno al 2010.

Soprannominato "il Gringo"

Il documento, molto dettagliato e redatto in portoghese - ma con errori grammaticali - include storie sul suo passato, tra cui il suo presunto rapporto travagliato con i genitori, il suo odio per il pesce e la sua cotta per un'insegnante. Cerca anche di nascondere i dubbi sulle sue origini brasiliane, dicendo che era soprannominato "Gringo" perché "sembrava un tedesco" e include gli indirizzi completi di un ristorante di Brasilia con il "miglior stufato marrone della città" e di un club di musica trance, in un apparente tentativo di sostenere la sua storia di copertura. I servizi segreti olandesi, tuttavia, hanno individuato in lui una "minaccia per la sicurezza nazionale" e hanno informato il servizio immigrazione. 2"Per questi motivi, in aprile all'agente dei servizi segreti è stato negato l'ingresso nei Paesi Bassi ed è stato dichiarato inaccettabile. È stato rimandato in Brasile con il primo volo", ha dichiarato l'AIVD. Il tirocinio del russo gli avrebbe permesso di accedere agli edifici e ai sistemi della CPI in un momento in cui questa sta indagando sui crimini di guerra in Ucraina, compresi i presunti crimini russi dopo l'invasione del 24 febbraio.