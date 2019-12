Florida, sparatoria in una base della marina Usa: un morto e diversi feriti

Sparatoria in corso nella base della Marina Usa Naval Air Station a Pensacola, in Florida. A riferirlo sono stati i media americani. L'uomo che ha sparato sarebbe morto. Ieri, una rapina a mano armata con sequestro di persona a Coral Gables, vicino Miami, si è conclusa al termine di un inseguimento della polizia con una sparatoria a Miramar che ha portato alla morte di 4 persone.



DEVELOPING: There is an active shooter situation at naval base NAS Pensacola in Florida, police say. https://t.co/YZuLfySo22

— ABC News (@ABC) 6 dicembre 2019