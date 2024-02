Si arrampica su una torre per una diretta social, arrestato dalla polizia in Florid

Un uomo è stato arrestato a Riverview, Florida , dopo aver scalato una torre utilizzata come ripetitore di cellulari e aver trasmesso in diretta l'azione sui propri social media. Il fatto è avvenuto il 24 febbraio scorso quando l'unità aerea della polizia locale è stata chiamata per assistere gli agenti a terra nella localizzazione dell'individuo, che è stato poi arrestato senza resistenze una volta sceso.