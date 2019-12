Sparatoria a scuola, poliziotto apre il fuoco contro uno studente

Ancora una sparatoria in una scuola degli Stati Uniti, ma questa volta a esplodere i colpi non è stato uno studente, bensì una guardia armata. Un agente responsabile della sicurezza (

school resource officer

) in una scuola superiore di Waukesha, nel Wisconsin, ha aperto il fuoco contro uno studente di 17 anni armato di pistola. Il ragazzo, a quanto pare, non aveva ubbidito all'agente che gli aveva ordinato di deporre l'arma.



L'episodio è avvenuto alle 10 del mattino: lo studente è entrato a scuola, la Waukesha South High School, con un arma, e un altro studente ha denunciato la cosa all'agente della sicurezza. A quel punto - ha spiegato la dirigente scolastica Terry Schuster - la guardia ha intimato al ragazzo di consegnargli la pistola, ma il 17enne «non ha rispettato l'ordine

. Tutti gli studenti e i docenti nel frattempo si erano chiusi a chiave nelle classi, seguendo le procedure di sicurezza che ormai sono consolidate nella maggior parte delle scuole statunitensi. I testimoni riferiscono di aver sentito tre spari.



Non ci sono dettagli su quanto avvenuto dopo che era scattato l'allarme, si sa solo che è intervenuta la polizia e che alla fine lo studente è stato arrestato. Non è stato reso noto il tipo di arma di cui era in possesso, non si conoscono le sue condizioni di salute. Dopo 20 minuti, è suonata la sirena che annunciava il cessato allarme, e la voce del responsabile della sicurezza all'altoparlante ha invitato tutti a restare ancora nelle classi. Alle 11,15 studenti e insegnanti hanno ricevuto il permesso di uscire dalla scuola.

