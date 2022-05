«La Russia ha già vinto», dalle miniere ai giacimenti di petrolio: tutte le conquiste (economiche) di Putin in Ucraina

La Russia non ha ancora ottenuto vittorie militari significative dal punto di vista propagandistico in Ucraina. Pure Mariupol, unica grande città a un passo dalla conquista totale, resiste nelle acciaierie Azovstal. Ma nella sua avanzata, l'esercito russo ha già ottenuto una larghissima porzione delle ricchezze naturali che rendono l'invasione un'operazione che non è errato definire riuscita, almeno dal punto di vista economico.

APPROFONDIMENTI ZAPORIZHZHIA Missili termobarici sui russi, l'harakiri di Mosca L'ASCESA Zelensky, dal caso Trump alla crisi Covid fino alla guerra MONDO Foto IL PUNTO Putin perché non ha annunciato la vittoria?

Nonostante un prezzo altissimo pagato in vite umane e perdite sul campo di battaglia, se Mosca riuscirà a tenersi i territori attualmente occupati, toglierà a Kiev gran parte della sua forza economica. L'esercito di Putin è riuscito a occupare una porzione di terra che va dal Donbass e arriva fino alle porte di Odessa. Secondo alcuni report, adesso in mano russa ci sarebbe l'80% di giacimenti di petrolio e gas presenti in Ucraina e tutte le raffinerie.

In mano russa anche le ricchissime miniere di carbone del Donbass, le piattaforme petrolifere del Mar Nero, diversi campi di grano (l'Ucraina è tra i principali esportatori al mondo), stabilimenti siderurgici a Mariupol e Krivoy Rog e quattro porti. Ma non il più importante, Odessa. Città che resta saldamente in mano ucraina, ma che resta obiettivo fondamentale della Russia.

Monastero di San Giorgio a Svyatogorsk distrutto da un missile russo nel Donbass

L'avanzata russa in Ucraina

La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio, ma le sue forze si sono ritirate dalla capitale Kiev e dalle regioni circostanti alla Bielorussia e alla Russia occidentale all'inizio di aprile. Da allora la Russia ha riorientato i suoi sforzi per prendere il controllo dell'est e del sud dell'Ucraina. Gli sforzi dell'esercito ucraino stanno comunque dando i loro frutti. Le forze russe sembrano essersi bloccate a sud di Izyum e ora si stanno raggruppando, secondo l'Istituto per lo studio della guerra (ISW). Una riuscita controffensiva delle forze ucraine intorno alla città di Kharkiv, a nord-ovest di Izyum, è avanzata verso il confine con la Russia. I russi vorranno impedire loro di raggiungere il confine internazionale e probabilmente rafforzeranno il loro numero di soldati nell'area, riporta l'ISW.