Ci si aspettava la dichiarazione di guerra al mondo. Putin, invece, quasi a sorpresa ha scelto la via della cautela. Nessun annuncio apocalittico, ma solo l'ennesima spiegazione (diversa dalle precedenti) del perché la Russia ha deciso di intraprendere la sua «operazione speciale» in Ucraina, Paese mai citato. Un'analisi del discorso del presidente russo dal punto di vista militare l'ha fornita l'intelligence britannica, nel suo quotidiano punto sulla guerra, i cui passaggi chiave vengono pubblicati su Twitter dal profilo del ministero della Difesa.

La «sottovalutazione» da parte della Russia della residenza ucraina e la scelta di pianificare "lo scenario migliore" hanno portato a «dimostrabili fallimenti operativi che hanno impedito al presidente Putin di annunciare un significativo successo militare in Ucraina» in occasione della parata della vittoria di ieri, si legge.

Il piano di invasione russo è stato «basato molto probabilmente sull'ipotesi errata che avrebbero incontrato una resistenza limitata e che avrebbero potuto accerchiare e aggirare i centri popolati rapidamente», spiega l'intelligence, aggiungendo che «questo presupposto ha portato le forze russe a cercare di portare avanti la fase iniziale dell'operazione con il chiaro e preciso intento di raggiungere una rapida vittoria ad un costo minimo». Ma proprio questo «errore di calcolo - conclude - ha portato a perdite insostenibili e ad una conseguente riduzione del focus operativo russo».

