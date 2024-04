Russia, attacchi chimici con droni (vietati dalla Convenzione) sulle trincee ucraine: l'accusa di Kiev

L'esercito ucraino ha iniziato a preparare i suoi soldati per attacchi chimici dopo aver accusato la Russia di intensificare l'uso illegale di gas lacrimogeni sul campo di battaglia. Il gas lacrimogeno è vietato nelle zone di combattimento ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche, ma Kiev sostiene che Mosca stia utilizzando i composti illegalmente. Un soldato ucraino ha riferito all'agenzia inglese Reuters di aver indossato rapidamente la maschera antigas dopo che un drone russo che volava sopra la sua trincea sul fronte orientale ha lanciato una granata lacrimogena: "È come lo spray al peperoncino, ti fa lacrimare gli occhi. Non è letale, ma disturba e ti mette fuori combattimento una volta inalato". L’esercito ucraino sotiene che la Russia abbia intensificato l’uso illegale di agenti antisommossa sul fronte per cercare di liberare le trincee, mentre inizia a fare maggiori progressi nell’est, nonostante tali sostanze siano vietate sul campo di battaglia dalla Convenzione internazionale sulle armi chimiche, di cui Russia e Ucraina sono firmatari. Mentre i civili di solito riescono a scappare dai gas lacrimogeni utilizzati per sedare rivolte o proteste nelle città, i soldati bloccati nelle trincee senza maschere antigas sono costretti a fuggire sotto il fuoco nemico o rischiano di soffocare.

I DATI

Il colonnello Serhii Pakhomov, capo ad interim delle forze di difesa atomica, biologica e chimica dell'esercito, ha spiegato che Kiev ha registrato circa 900 utilizzi di agenti antisommossa da parte della Russia negli ultimi sei mesi su oltre 1.400 dall'invasione del febbraio 2022.

Mosca ha usato principalmente bombe a mano K-51, VOH e RH-VO caricate con CS, CN e altri gas, ha precisato Pakhomov a Reuters in un'intervista. L’esercito ucraino aveva precedentemente sostenuto che le forze russe utilizzavano anche la cloropicrina, già usata durante la prima guerra mondiale. L'ambasciata russa nei Paesi Bassi, dove ha sede l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), ha dichiarato a X a gennaio che le accuse sull'uso di granate con gas CN da parte di Mosca si basano su dati non confermati. A sua volta il governo presieduto da Putin aveva precedentemente accusato le forze ucraine di usare armi chimiche, cosa che Kiev nega.

LE CONSEGUENZE SULLA SALUTE

Cinquecento soldati ucraini hanno avuto bisogno di assistenza medica dopo l'esposizione a sostanze tossiche sul campo di battaglia e almeno un soldato è morto dopo essere soffocato dai gas lacrimogeni, ha detto Pakhomov. "Oltre alla demoralizzazione, la persona perde le capacità fisiche: non vede, non respira, è tutto irritato - ha spiegato il colonnello ucraino - Sì, è temporaneo, ma è proprio il momento in cui il nemico può sfruttare questa situazione". L’esercito ucraino sta distribuendo maschere antigas e conducendo esercitazioni per preparare i militari a difendere la loro posizione durante tali attacchi. In un'esercitazione vicino a Kharkiv, gli istruttori hanno detto a Reuters che le maschere antigas aiutano a proteggere le truppe da quasi tutti i veleni da combattimento, ma la durata dell'esposizione potrebbe influire sulla loro efficacia.

Volodymyr, 37 anni, medico nella regione di Donetsk, ha riferito: "Si lamentano di attacchi di gas di diverse caratteristiche - incolore, blu o verde - e con un forte odore chimico. I sintomi sembrano irritazione". Natalia Khovanets, 53 anni, capo infermiera presso un'unità medica dell'esercito ucraino nella regione di Luhansk, ha detto a Reuters di aver curato soldati che erano stati colpiti da granate lacrimogene lanciate da un drone russo.

"I sintomi che abbiamo riscontrato erano amarezza nella bocca dei pazienti, vertigini".