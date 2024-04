Ucraina, la nuova offensiva di Mosca: attaccare gli impianti energetici e “spegnere la luce” alle città

I recenti attacchi aerei russi su Kharkiv hanno messo fuori uso «quasi tutte» le infrastrutture energetiche della città, ha detto il sindaco Ihor Terekhov al sito di notizie ucraino Liga.net . «Quasi tutte le infrastrutture energetiche critiche sono state distrutte e anche le infrastrutture private sono state distrutte», ha dichiarato in un’intervista.

Bombe plananti russe, ecco come stanno cambiando la guerra in Ucraina. «Raggio di distruzione di 200 metri»

Gli ultimi attacchi

Nelle ultime settimane le forze russe hanno effettuato diversi attacchi di massa contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. L’attacco del 22 marzo a Kharkiv ha lasciato quasi l’intera città senza elettricità e acqua corrente.

L'offensiva su Kharkiv

In precedenza, il quotidiano indipendente russo Verstka aveva riferito che il Ministero della Difesa russo stava pianificando una nuova offensiva su Kharkiv. Fonti vicine al Cremlino hanno poi detto a Meduza che si tratta di uno «scenario molto probabile» che potrebbe teoricamente portare ad un altro round di mobilitazione. Venerdì scorso, il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrskyi ha avvertito che lanciare un attacco a Kharkiv sarebbe «fatale» per le truppe russe.