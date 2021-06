Ragazza cambia il discorso per il diploma e parla delle leggi sull'aborto. E Hillary Clinton applaude

Una ragazza diplomata col massimo dei voti di un liceo del Texas ha criticato nel suo commiato il divieto di aborto nello stato americano. Gli amministratori della scuola avevano firmato il discorso pre-scritto di Paxton Smith che inizialmente avrebbe dovuto parlare di come i media hanno plasmato la sua visione del mondo ma quando è arrivato il momento di parlare alla classe dei diplomati del liceo di Lake Highlands il discorso non era quello approvato.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Abolire per 5 anni la legge sull'aborto ROMA Roma, manifestazione contro l'aborto CANALE 5 «Mi hanno augurato di abortire» IL CASO Niente comunione ai politici abortisti

L'aborto in Texas

A maggio, il governatore texano Greg Abbott ha firmato in legge il divieto quasi totale di abortire, vietando la procedura a sei settimane, quando la maggior parte delle persone non sa nemmeno di essere incinta. Il divieto estremo consente anche ai privati ​​cittadini di citare in giudizio qualsiasi medico che favorisce un aborto. La legge non fa eccezione per lo stupro o l'incesto e i sostenitori affermano che, in effetti, renderà impossibile l' accesso alle cure per l' aborto per le donne nello stato.

Il discorso di Paxton Smith

«Alla luce dei recenti eventi, sembra sbagliato parlare di qualsiasi cosa tranne ciò che sta attualmente colpendo me e milioni di altre donne in questo stato», ha detto Paxton con voce tremante «A partire da settembre, ci sarà il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza, indipendentemente dal fatto che la gravidanza sia stata il risultato di stupro o incesto». Smith ha poi continuato: «Ho sogni, speranze e ambizioni come tutti. Abbiamo trascorso tutta la nostra vita lavorando per il nostro futuro e senza il nostro consenso o input, il nostro controllo sul nostro futuro ci è stato strappato via».

Gli elogi dei democratici

Il discorso è stato visto centinaia di migliaia di volte su TikTok e ha attirato l'attenzione di personalità politiche di spicco. Hillary Clinton, candidata presidenziale del 2016 e attivista di lunga data per i diritti delle donne, ha twittato: «Ci è voluto coraggio. Grazie per non essere rimasto in silenzio, Paxton». L'ex deputato democratico del Texas Beto O'Rourke ha ringraziato Smith per aver avuto il coraggio delle sue convinzioni e aver ispirato il Texas. Smith è stata intervistata anche su D Magazine dicendo che era strano avere tutta quella fama virale, sebbene fosse contenta che i problemi da lei sollevati stessero attirando l'attenzione. Ha anche esortato le persone a votare e a rimanere coinvolte nelle elezioni locali.