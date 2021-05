7 Maggio 2021

di Ida Di Grazia

(Lettura 3 minuti)







Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: «Mi hanno augurato di abortire. Da piccola mi chiamavano cicciona». La leader di Fratelli d'Italia si racconta per la prima volta a Silvia Toffanin in un’intervista ritratto sulla sua vita nel corso del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5.

Amministrative, Meloni scrive a Salvini: «Mai posto veti a candidature». Mercoledì il vertice

Fratelli d'Italia, Meloni: «Gender? Non ho mai capito che vuol dire...»

Giorgia Meloni si racconta per la prima volta a Verissimo e per una volta niente politica: la Presidente di Fratelli d’Italia ripercorre la sua infanzia caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella, ma allo stesso tempo dal burrascoso rapporto con il padre: «Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca».

Il padre assente

«Mio padre non c’è mai stato – prosegue le Meloni –È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Ma quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi ‘Non ti voglio vedere mai più’. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto».

Il bullismo

Giorgia Meloni,che ha scritto un libro dal titolo “Io sono Giorgia” in uscita in questi giorni, rivela ai microfoni del talk show di aver subito episodi di bullismo durante l’adolescenza perché un po’ in sovrappeso: «Mi chiamavano cicciona. I nemici hanno sempre un’utilità perché ti fanno crescere e mettere in discussione». Anche acquisire credibilità in politica, da giovane donna, non è stato facile: «Non mi sono mai sentita discriminata per il fatto di essere una donna, ma magari a qualcuno non piaceva l’idea di avermi come condottiera. Ho reagito con la determinazione e il buon esempio».

Nel libro l’ex ministro parla anche della sua visione della maternità e dei suoi sensi di colpa per non aver potuto dare un fratello alla figlia: «Per il legame che ho con mia sorella, è dura accettare che Ginevra sia figlia unica. Quando diventi madre e come se smettessi di vivere avendo come baricentro te stesso. I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozioni più grandi».

Gli hater

La Meloni è sempre al centro di numerose critiche che non hanno risparmiato neanche il suo lato più intimo di mamma: «Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta». E a chi le dà dell’omofoba dice:«È falso e verificabile perché io faccio politica da trent’anni e in tutto il mio percorso non si trovano parole omofobe. Certe etichette si affibbiano alle persone per non doversi mettere a confronto».

Il matrimonio

Oggi, la leader di Fratelli d’Italia è felicemente innamorata del compagno Andrea con il quale non è ancora convolata a nozze: «Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra – e conclude – non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. E’ come se le cose fossero già in equilibrio».