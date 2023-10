Putin: «Impossibile una guerra tra potenze nucleari, nessuno sano di mente lo farebbe»

Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito della possibilità di un confronto con gli Usa. Lo riporta la Tass. Il leader russo ha inoltre sottolineato che se si arrivasse allo scontro totale tra l'Occidente e la Russia, «sarà una guerra diversa, non come l'operazione militare speciale» in corso in Ucraina.

